С новосельем жителей области поздравил аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ и директор филиала АО «Жилстройсбербанк» Айгуль НАУРЗАЛИЕВА. - В этом году в нашем регионе в рамках "Нұрлы жер" новоселье отметят около тысячи вкладчиков "Жилстройсбербанка", - пояснила Айгуль НАУРЗАЛИЕВА. - Для выкупа жилья вкладчикам банка достаточно иметь на своих счетах минимальный первоначальный взнос в размере 30% от стоимости квартиры, при этом банк выдает заём под 5% годовых. Еще до завершения строительства объекта банк объявляет голосование, которое длится обычно месяц. Если вкладчика ЖССБК устраивает класс комфортности возводимого объекта, его стоимость и отделка, то он отдает за него свой голос, подав заявление на сайте банка. Голосование проходит по аналогии приема заявлений в пул покупателей жилья. После окончания голосования автоматически производится расчёт баллов и формируется пул покупателей квартир. По словам одной из новоселов Жадры ТУЛЕУШЕВОЙ, в банке она смогла накопить 30% первоначального взноса. - Депозит я открыла в 2012 году, за весь период смогла накопить 1,8 миллиона тенге. Открыв счет, я сразу перечислила 300 тысяч тенге, чтобы к концу года получить 20% государственную премию. Мы старались регулярно откладывать ежемесячные взносы, конечно, где-то приходилось экономить, но это того стоило, - сообщила Жадра ТУЛЕУШЕВА. - Узнав о приеме заявлений в пул покупателей, я сразу подала заявку на однокомнатную квартиру и попала в список на получение квартиры. Стоит отметить, что к 1 декабря в поселке Зачаганск сдали в эксплуатацию еще один жилой дом.