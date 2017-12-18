В Атырауской областной больнице открылся кабинет компьютерной томографии, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Новый аппарат МРТ был презентован медучреждению в преддверии Дня Независимости. Ультразвуковой сканер позволит проводить более качественное обследование с помощью 4D-сканера. Аппарат подобного уровня в области пока единственный и обошелся местному бюджету в 417 миллионов тенге.

По словам специалистов, главное преимущество томографа заключается в снижении лучевой нагрузки до 80% с сохранением диагностического качества изображений и увеличении расширения изображений на 68% при той же нагрузке, а значит, и более точной постановке диагноза и определения изменений в организме. Мощность кабинета составляет 1200 обследований в год.

- Система предназначена для обследования головы, тела пациента и внутренних органов. Благодаря этому компьютерному томографу мы будем обследовать и амбулаторных, и стационарных больных, при этом все процедуры будут абсолютно бесплатными по направлению от врача. Компьютерный томограф призван улучшить диагностику очень многих заболеваний, - подчеркнул заместитель директора Атырауской областной больницы Азамат ЕРБОЛОВ.