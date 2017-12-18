Стоимость сосен в Уральске варьируется от двух тысяч тенге до 30 тысяч тенге в зависимости от высоты. По словам продавца Натальи, в 2017 году торговли практически нет. - Мы вышли торговать 10 декабря, за две недели я продала всего 15 сосен. Цены у нас не самые высокие - от 2000 тенге и выше. Сосна высотой 2,2 метра - 5 тысяч тенге. Есть и выше - 4,5 метра, но она стоит примерно 30 тысяч тенге, - рассказала продавец. - Все сосны в Уральск привезены из России. Почему-то в этом году торговли практически нет. С чем это связано - даже не знаю. Может все-таки потому, что у людей нет денег. Стоит отметить, что новогоднюю красавицу можно приобрести у входа на все рынки Уральска. В пресс-службе ДВД ЗКО отметили, что в 2017 году пока не было зарегистрировано незаконной вырубки деревьев. - За незаконную вырубку деревьев нарушителям грозит штраф в размере 200 МРП, согласно статье 340 УК РК. Также за незаконную торговлю продавцы могут быть привлечены к административной и штрафу в размере 5 МРП, - заявили в пресс-службе ДВД ЗКО.