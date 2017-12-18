22-летняя Елизавета ПЕТРУШКЕВИЧ сейчас находится в городской многопрофильной больнице, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Елизавете поставили диагноз - саркоидоз легких и нейрофиброматоз, то есть поражение нервных окончаний. Молодая воспитатель практически обездвижена, но в Казахстане нет аппарата, который смог бы восстановить ее нервные окончания. Мама Елизаветы ПЕТРУШКЕВИЧ Наталья одна воспитывает дочь. Муж умер и она изо всех сил последние 7 лет пытается спасти дочь от смертельной болезни. Помочь Елизавете согласились в университете Баумана в Москве, но для этого необходима большая сумма денег. Напомним, 22-летняя девушка превращается в инвалида, дожидаясь лечения в родном городе. Елизавета ПЕТРУШКЕВИЧ с 2010 года лечится от неизвестной болезни, которую распознать в поликлинике не смогли. Сейчас девушка парализована и у нее пропала речь. Мама девушки надеется, что неравнодушные люди смогут им помочь и Елизавету поставят на ноги врачи в Москве. Если вы желаете помочь Елизавете ПЕТРУШКЕВИЧ можете обратиться по номеру телефона: 8 771 565 13 62. Номер карты Kaspi Gold 5169 4931 4414 7785. ИИН 951028450838. Qiwi кошелек - 8777 565 07 67.