Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, хлопок газа произошел в пятиэтажном жилом доме в 13.47. - В результате были выбиты оконная рама и двери. Также была выбита соседняя дверь. С места происшествия с ожогами были госпитализированы 31-летний парень и 25-летняя девушка, - отметили в ДЧС ЗКО. На место ЧП выезжали 11 человек личного состава и 3 единицы техники.