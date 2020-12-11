Сегодня, 11 декабря, в Западно-Казахстанской области стартовал агитационный период электоральной кампании. Первый заместитель председателя Западно-Казахстанского областного филиала партии Nur Otan Мурат Мукаев отметил, что партия полностью готова, решены все организационные и материально-технические вопросы, подготовлены группы активистов и доверенных лиц. – В областной территориальной избирательной комиссии зарегистрированы наши партийные списки в количестве 350 кандидатов, из них 295 – победители Primaries, остальные 55 – кандидаты по квоте филиала партии. По поручению руководства партии создан региональный территориальный предвыборный штаб. В состав штаба вошли 275 человек, это люди, пользующиеся заслуженным авторитетом и уважением среди жителей нашего региона, города, районов и сел. Среди них представители культуры, образования, науки, гражданского общества, бизнеса, а также 82 кандидата в депутаты маслихата. 178 членов штаба имеют опыт проведения электоральной кампании. Нами принят и утвержден по согласованию с республиканским предвыборным штабом сетевой график, - отметил Мурат Мукаев.Стоит отметить, что в рамках предвыборной кампании, в области планируется провести 2091 мероприятие и охватить более 250 тысяч человек. 157 мероприятий пройдут в виде встречи, остальные в формате онлайн. При этом будут соблюдены все санитарные требования и нормы. – Согласно утвержденному графику выездов, активная фаза начнется в городе и во всех населенных пунктах. Кроме того, при штабе сформировано молодежное крыло, которое призвано вести организацию широкой и активной агитации среди молодого поколения нашего региона. Сюда вошли наиболее подготовленные активисты молодежного крыла Jas Otan, а также молодые сторонники партии, пользующие доверием нашей молодежи. Агитационная работа основана на предвыборной программе партии до 2025 года «Путь перемен. Достойная жизнь каждому». Это конкретный план работы на ближайшие 5 лет. Как сказал на ХХ съезде партии глава государства Касым-Жомарт Токаев, партией были учтены предложения и наказы, которые поступили от общественности. Без преувеличения можно сказать, что нашу программу готовила вся страна. По нашему региону поступило 1205 наказов, из них более 80% уже включены в предвыборную кампанию нашей партии. У нас есть своя индивидуальная предвыборная программа, она включает в себя более 100 конкретных задач. Задачи и программы отражают ключевые вопросы западноказахстанцев, содержит ответы на актуальные проблемы общества, - подчеркнул первый заместитель председателя Западно-Казахстанского областного филиала партии Nur Otan.Главный слоган избирательной кампании Nur Otan: «Қиындықты еңсеріп, жеңіске бірге жетеміз». Он отражает ценности нашего общества в сложный для страны период. По словам Мурата Мукаева, в нем заложены три базовых принципа успеха – это ответственность, единство и следование общим идеалам и целям. – Успех в выборах напрямую зависит от компетенции, ответственности и полной самоотдачи каждого из нас. Председатель партии, Елбасы отметил, что все кандидаты должны активно включиться в избирательную кампанию. Первый заместитель председателя партии, вся агитационная работа должна быть живым, честным и откровенным диалогом с людьми. При этом мы все должны придерживаться требований законодательства и не допускать каких-либо нареканий и нарушений в этот период. Мы должны показать, что наша партия – это партия реальных дел, уверенно отвечающая на современные вызовы и достойна доверия казахстанцев, - заключил Мурат Рахметович.– Мы сегодня присутствовали при начале работы предвыборного штаба партии Nur Otan. Для нас это событие, которое открывает целую череду встреч и работы наших кандидатов с населением. У каждого кандидата есть своя аудитория, свои избиратели. Работа, которую мы проводим, связана с людьми, более 80% предложений, поступивших от людей мы внесли в нашу программу, осталось лишь выполнить обещания. Я уверен, что мы преодолеем вместе все трудности. Партия вместе со мной, вместе с людьми, - отметил кандидат в депутаты областного маслихата Нурлан Сергалиев. Выборы 2021 Оплачено из средств Избирательного фонда Западно-Казахстанской области партии «Nur Otan»