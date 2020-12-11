По информации директора филиала по Западно-Казахстанской области НАО «Фонд социального медицинского страхования» Нуржамал Жумагуловойв регионе восемь медицинских организаций оказывают КТ и МРТ услуги. Там функционируют восемь аппаратов КТ и пять МРТ. – Аппараты функционируют в пяти круглосуточных стационарах областного и городского уровня, в одной районная медицинской организации (ГКП на ПХВ «Акжаикская районная больница»), две медорганизации («Uniserv medical center», ТОО «Эдванс»), - рассказала Нуржамал Жумагулова. В областной многопрофильной больнице установлены два аппарата компьютерной томографии, один магнитно-резонансный томограф. Заключены договоры субподряда с шестью городскими медицинскими и 15 районными медицинскими организациями. В городской многопрофильной больнице работает один аппарат КТ и один МРТ. Заключены договора на КТ услуги с 5 городскими МО, МРТ услуги заключены с 7 городскими МО и 15 районными МО. Частные медицинские организации так же заключили договоры с городскими и районными больницами и поликлиниками. – Отмечается равномерное распределение по заключенным договорам субподряда на данный вид услуги, что позволило снизить сроки ожидания до 3-5 дней. С апреля 2020 года функционирует ангиографическая установка на базе ГКП ина ПХВ «Городская многопрофильная больница». По нейроинсультному центру услуга оказана 23 пациентам на сумму более 11,6 млн тенге, по нейрохирургическому отделению проведено 26 операций на сумму более 91 млн тенге, - заключила Нуржамал Жумагулова.