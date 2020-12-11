София Бадалова Инцидент произошел днем 9 декабря. Ученица четвертого класса СОШ №6 София Бадалова с друзьями возвращалась со школы и стала свидетелем того, как автомобиль сбил бродячую собаку. – В тот день у нас отменили занятия из-за того, что не было отопления. Я вместе со своими одноклассниками пошла обратно. По дороге увидели собаку, которую мы называли Джуля. Я пошла на остановку Филармония, а собака хотела перебежать дорогу, в этот момент проезжает машина, и я слышу жуткий хруст. Звук был на всю улицу, затем последовал собачьи вой. Оказалось, что машина сбила Джулю, мы с друзьями подбежали, одна женщина помогла нам оттащить ее до тротуара с дороги. Мы долго думали, что делать, собрались много учеников нашей школы с других классов и мы решили позвонить в службу "112", - вспоминает София. Однако в службу спасения дети дозвониться не смогли, им пришлось побежать в ближайшую аптеку и попросить взрослых о помощи. – Наверное, в службе "112" подумали, что мы шутим. Потом я сбегала в аптеку, описала ситуацию, женщина, которая там работает, тоже позвонила, ей ничего не сказали. В аптеку зашел дедушка и сказал, что нужно вызвать ветеринара. Я снова побежала к собаке, у нее был перелом задней лапы, она забилась в угол, не понимала, что происходит, скулила. Прохожие не обращали на нее никакого внимания, им было "по барабану", они безразлично проходили мимо. Женщина из аптеки позвонила ветеринару, - рассказала девочка. Дети нашли где-то коробку, переложили собаку в нее и стали ждать помощь. Ждали они около часа. – Нас было сначала 13 человек, а потом нас осталось трое. Собака просто лежала и смотрела по сторонам. Спустя некоторое время пришел ветеринар, мы отдали собаку и разошлись. Я очень надеюсь, что она жива и что с ней все хорошо. Мне было безумно жалко собаку, ей было больно, - заключила София. Мама Софии Анна Бадалова говорит, что девочка с раннего возраста очень любит животных и мечтает открыть приют. – У нас есть кот, у бабушки и собака, и кошки есть. Была бы ее воля, она бы всех бездомных животных забрала бы к себе. С трех лет она мечтает открыть приют для животных, в пять лет она придумала свой бизнес-план, сказала, что ей нужна большая земля, машина с будкой, которая будет перевозить животных, гостиница для собак и кошек, - говорит Анна Бадалова. Для того чтобы выяснить дальнейшую судьбу собаки, корреспонденты "МГ" обзвонили ветеринарные клиники, которые находятся в центральной части города. Однако нигде нам не удалось найти Джулю. В городской ветеринарной станции также сообщили, что в этот день раненые собаки к ним не поступали.В пресс-службе департамента полиции ЗКО пояснили, если собака неожиданно выскочила на проезжую часть и водитель на авто сбил ее, то это будет считаться как несчастный случай и ответственность за это не грозит.