Всего к ответственности привлекли 26 предпринимателей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Иллюстративное фото их архива "МГ"

Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, далеко не все предприниматели уже заплатили штрафы.

- Согласно статье 200 ч. 3 КоАП РК - "Нарушение требований законодательства РК по реализации алкогольной продукции" предприниматели не имеют права продавать алкоголь с 23.00 до 8.00, за исключением ресторанов, баров и кафе. Таким образом в области 26 бизнесменов нарушили это требование и на них был наложен штраф в пределах от 22 690 тенге до 181 520 тенге с приостановлением деятельности, - пояснили в пресс-службе суда ЗКО. Общая сумма штрафов составила 2,3 млн тенге, из которых выплачено всего 992 тысячи тенге.