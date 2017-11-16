Сначала потерпевшая хозяйка авто обратилась с заявлением на своего водителя в ДВД Атырауской области, после чего расследованием дела занялось управление собственной безопасности. Не найдя состава преступления, сотрудники УСБ ДВД прекратили делопроизводство. Однако прокуратура города Атырау с принятым решением не согласилась. Изучив материалы дела, надзорный орган начал досудебное расследование по п.2ч.4 статьи 190 УК РК - "Мошенничество". - В ходе расследования выяснилось, что, действительно, во время госпитализации хозяйки авто с инсультом водитель незаконно переоформил машину марки "Тойота RAV-4" стоимостью 6,7 миллиона тенге на свое имя. Об этом узнали родственники потерпевшей и стали расспрашивать злоумышленника об автомобиле. Испугавшись ответственности, мужчина вновь переоформил авто на имя законной владелицы, - сообщили в пресс-службе прокуратуры г.Атырау. Но эти действия не помогли водителю избежать наказания - суд №2 г.Атырау приговорил злоумышленника к 5 годам лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу. - Более того, в настоящее время прокуратурой проверяется причастность к данному делу сотрудников полиции, идет досудебное расследование, ход которого взят на контроль, - заключили в пресс-службе надзорного органа.