Сообщение от сотрудника промышленного кооператива «Амангелды» о том, что в Каспийском море на небольшом острове лежит больной рыбак, поступило на пульт дежурного управления единой дежурно-диспетчерской службы ДЧС Атырауской области 15 ноября в 09.37. Выяснилось, что мужчина с диагнозом аппендицит нуждался в срочной в эвакуации. По словам спасателей, которые обнаружили рыбака по координатам, больной находился на территории Жылыойского района в приморской части. Сотрудник кооператива, находящийся рядом с больным рыбаком, сообщил, что плыть на лодке до города Атырау придется 10-12 часов и попросил эвакуации с помощью вертолета. - На место происшествия в 11.40 того же дня ДЧС направил вертолет МИ-8 ЗРФ АО «Казавиаспас» с экипажем в 3 человека, троих спасателей ГУ «Западный региональный оперативно-спасательный отряд» и 1 врача-фельдшера ГУ «Центр медицины катастроф». В 13.50 больной мужчина был найден на островке, и спасателями был поднят на борт вертолета, в 15.01 больной был доставлен в город Атырау. Из аэропорта бригадой скорой медицинской помощи доставлен в АФ ТОО «Железнодорожная больница», - сообщили в отделении ликвидации чрезвычайных ситуаций ДЧС Атырауской области.