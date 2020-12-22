Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе акима Уральска сообщили, что в этом году в связи с пандемией запрещено проведение массовых праздничных мероприятий и мероприятия в новогодние праздники будут проводиться в онлайн формате. – Так, в доме культуры Молодежи запланированы съемки телевизионной праздничной программы «Нұрға толы Жаңа жыл». Праздничная программа будет транслироваться 31 декабря на телеканале «Aqjaiyq». Также будет снят и опубликован в социальных сетях новогодний спектакль-сказка для малышей. Все учреждения культуры города будут проводить праздничные мероприятия онлайн, - сообщили в акимате города. Кроме этого, от имени акима города будут организованы новогодние выездные поздравления для детей из малообеспеченных семей и детей-инвалидов. Специально оформленные автомобили, Дед Мороз и Снегурочка, сказочные персонажи будут доставлять сладкие подарки детям по адресам проживания. Стоит отметить, что главную елку нашего города устанавливают на площади Первого Президента. На оформительские работы, монтаж и демонтаж были выделены средства в размере 2,3 млн тенге. Также в праздничный день для жителей и гостей города будут подготовлены фотозоны, где люди смогут сделать памятные фотографии. – В городском парке культуры и отдыха, в районе налогового комитета, в поселках Зачаганск, Круглоозерное, Деркул и Желаево также будут установлены новогодние елки. На установку елок в этих районах не будет никаких затрат из бюджетных средств, они были закуплены в прошлых годах, - пояснили в пресс-службе акима города.