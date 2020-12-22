Как сообщили в пресс-службе акима города Атырау, на приобретение и установку елки деньги из бюджета не выделялись, это подарок от спонсоров. - Для елки выкопали посадочную яму 4х4 метра и в глубину 1,5 метра. Почву удобрили 50 литрами хвойного грунта, полутонной ракуши, а также биогумусом и другими необходимыми органическими минеральными удобрениями, - пояснили в акимате Атырау. - Чтобы в дальнейшем елка принялась, внизу ямы был обеспечен дренажный слой примерно 0,5 метра - смесь песка, гравия и земли. Также в городской администрации сообщили, что на площади Исатая-Махамбета будет установлена искусственная елка высотой 15 метров. - По городу планируется использовать елки и украшения, закупленные в прошлых годах и установить их в двух густонаселенных районах города, - пояснили в акимате Атырау. Все новые украшения на праздник приобретены исключительно за счет спонсорской поддержки.