Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации межведомственной комиссии по недопущению распространения COVID-19 в Казахстане, за последние сутки в республике выявлены 714 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Больше всего заболевших в Алматы - 103, в ЗКО выявлен 31 зараженный, а в Атырауской области 81. Всего в стране на сегодняшний день выявлены 156934 заболевших. К слову, на 1 января зафиксировано 7 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 3 летальных исхода и 16 человек выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 45946, летальных случаев - 508, выздоровевших - 33251. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.