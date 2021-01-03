Иллюстративное фото из архива "МГ" МВД проинформировало, что в связи со складывающейся эпидемиологической обстановкой в стране и мире дактилоскопическая регистрация граждан, которая должна была начаться с 2021 года, переносится на 2023 год. "В связи с пандемией коронавирусной инфекции и прогнозами по развитию эпидемиологической ситуации, вызванной COVID-19, дактилоскопическая регистрация граждан начнется с 1 января 2023 года. Соответствующие изменения будут внесены в закон "О дактилоскопической и геномной регистрации", - сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел. С 1 января 2021 года вступил в действие закон "О дактилоскопической и геномной регистрации". Он предполагает сбор, обработку и защиту дактилоскопической и геномной информации. Граждане столкнутся с процедурой при получении новых, уже биометрических документов - удостоверения личности, в котором уже будет установлен чип, и загранпаспорта нового образца, также со встроенным чипом. Однако в декабре МВД совместно с заинтересованными госорганами внесло в Парламент предложение о переносе срока введения в действие отдельных норм законов в части дактилоскопической регистрации на 1 января 2023 года. По данным закона, детей в возрасте от 12 до 16 лет после 1 января 2021 года могут подвергнуть дактилоскопии только с их согласия и в присутствии родителей или опекуна, а с 16 лет сдача отпечатков будет для казахстанцев обязательной. К слову, менять сразу свои документы с 2021 года не обязательно, они будут действовать до конца указанного в них срока. Отказ граждан от прохождения обязательной дактилоскопической регистрации влечет штраф в размере 2 МРП - 5834 тенге в 2021 году. Сбор ДНК-данных будет проводиться только у осужденных, неустановленных лиц и родных без вести пропавших, с их согласия. Как заверили в МВД, дактилоскопическая информация граждан Казахстана будет обезличена, то есть в базе данных будут содержаться только цифровая модель отпечатков пальцев и уникальный идентификатор, персональные данные, Ф.И.О. и ИИН, в ней отсутствуют.