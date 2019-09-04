3 сентября аким Актюбинской области Ондасын Уразалин встретился с послом по особым поручениям МИД РК Ерланом Хаировым. На встрече присутствовали заместитель акима области Кайрат Бекенов и председатель правления АО «НК СПК «Актобе» Руслан Мамунов. Глава региона рассказал об инвестиционных проектах, реализуемых в регионе. – В своём послании народу Казахстана глава государства Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на вопросах привлечения инвестиций. В рамках данной работы в нашей области проводится всесторонняя работа, создаются условия для реализации проектов иностранных инвесторов. В индустриальной зоне реализовано 9 проектов на общую сумму 22,8 миллиарда тенге, создано 477 новых рабочих мест. В целом реализуются 25 крупных инвестиционных проектов стоимостью 190 млрд тенге, в том числе 19 проектов с участием иностранного капитала на сумму 1,1 млрд тенге, - сказал Ондасын Уразалин. Посол по особым поручениям МИД РК Ерлан Хаиров отметил, что в ходе рабочей программы в Актюбинскую область он ознакомился с результатами работы в данном направлении, подчеркнув, что регион является удобной зоной для ведения бизнеса. Гость пообещал, что МИД будет оказана поддержка в реализации инвестпроектов. Также в ходе встречи были рассмотрены вопросы, касающиеся совершенствования деятельности регионального фронт-офиса.