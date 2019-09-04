Как рассказал исполнитель заказа, директор частного фонда "Фонд содействия научным исследованиям" в ЗКО Айбулат Курумбаев, ярмарка новых социальных инновационных проектов и идей, направленная на решение социальных проблем общества, была разработана по заказу управления внутренней политики акимата Западно-Казахстанской области в рамках реализации проекта «Повышение потенциала и профессионального уровня представителей гражданского сектора Западно-Казахстанской области». - В ярмарке приняли участие 26 проектов, из них два - с районов, но, к сожалению нужно отметить, что районные НПО в этом направлении не работают и не заинтересованы, они ориентированы только на районный бюджет. Хотя могли готовить проекты и реализовывать их на селе, таким образом поднимать уровень жизни там, - сказал Айбулат Курумбаев. - Из 26 проектов комиссия отобрала 13 проектов на второй этап. По итогам финального конкурса признаны лучшими 5 проектов. Им будут вручены сертификаты на 500 тысяч тенге каждому, на реализацию этих проектов. Айбулат Курумбаев отметил, что целью конкурса является способствование решению социально значимых проблем общества, а также повышение эффективности взаимодействия между государственными органами и гражданского обществ, развитие местного самоуправления и саморегулирования в местном сообществе. - Одна из главных задач - это создание стимула к профессиональному и творческому росту неправительственных организаций Западно-Казахстанской области, а также решение социальных проблем, - пояснил Айбулат Курумбаев. Стоит отметить, что награды получили проекты медиашколы компании «Digital Nomad», там будут обучать пользованию социальных сетей и создавать видеоконтенты, «Ключи от счастья» - клуб знакомств, где помогут в решении проблем семьи, «Аялаған Алақан» общественный благотворительный фонд, где детям-сиротам и детям с ограниченной возможностью помогут выучить английский язык, «Еуразия періштесі 2019» - конкурс фотомоделей и дизайнеров, где окажут поддержку инициатив детей и подростков с ограниченными возможностями.