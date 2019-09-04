Фото с сайта kccc.ru Ученые уверены - впору говорить о масштабной угрозе для всего живого. Айжан Галиева - аллергик с 15-летним стажем. Иммунная система девушки в постоянном напряжении. Реакция организма на внешние раздражители, в том числе пыльцу растений и некоторые продукты, может привести к тому, что врачи называют ангионевротическим отеком. – Такое большое молчание, пауза, и все смотрят на меня. Я понимаю, что что-то происходит, у меня происходил отек Квинке. То есть я начала отекать до такой степени, и я поняла тогда, когда у меня в области грудины как будто бы шариком надулось. "Скорая". Откачали, - рассказала девушка. Менее острые формы недуга, с которыми каждое лето сталкиваются казахстанцы - ринит и поллиноз. Обычно он проявляется в виде кашля, покраснения глаз и кожного зуда. А вот и один из главных виновников аллергии - циклахена дурнишниколистная. Сорняк, завезенный из далекой Канады, год за годом захватывает все новые земли. Корневая система циклахены в прямом смысле душит соседние растения, расчищая место для будущего потомства. – В некоторых местах плотность заселения до 470 штук на квадратный метр. Такая плотность, как карандаши в пенале. Семенная продуктивность очень высокая. По литературным данным, от 140 до 300 тысяч семян с одного растения, - говорит биолог Татьяна Пономарева. Экспансия опасного сорняка распространяется и на городскую местность. Непримечательное растение, которое, к слову, не едят ни животные, ни насекомые, может спокойно расти у вас во дворе. И это только увеличивает вероятность появления аллергии. – Мы делали пробы, с циклахеной уже начали года 3 назад. Вот тогда, я так посмотрела по результатам, было 25 процентов из всех сорных трав. А в этом году уже 58 процентов, - говорит Рауза Джекесова, детский врач-аллерголог. Как отмечается в сюжете, ученые бьют тревогу вот уже больше 10 лет, пытаясь обратить внимание на проблему, которая вскоре может обернуться настоящей экологической катастрофой. Ручная прополка, скашивание и даже химическая обработка земель сами по себе малоэффективны. Живучесть сорняка настолько высока, что он может вырасти даже из мелкого среза. Важно, говорят биологи, выбрать подходящий период - когда созреют семена. Чтобы не дать им оказаться в почве. – Бессмысленная, допустим, борьба со взрослым растением в период вегетации, она очень затратная и неэффективная. Нужно сделать это грамотно, но без субсидирования с республики нам не справиться с этой проблемой, - поделилась мнением биолог Татьяна Пономарева. Ученые считают, что необходимо разработать целостную государственную программу по борьбе с циклахеной. Пока ее нет, противостоять опасному сорняку с каждым годом будет сложнее.