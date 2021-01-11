На лечение Эмира в США родители должны собрать один миллиард тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Со временем у него перестанет биться сердце. Малышу из ЗКО необходим миллиард тенге на укол за границей Мама Эмира Сабина рассказывает, что сразу после публикации о сборе средств на укол за границей для ее сына им стали приходить деньги. - В первые сутки после публикации нам перечислили 9 миллионов тенге, потом перечисления продолжились. На данный момент вместе с ранее собранными 30 миллионами мы собрали 49 миллионов 928 тысяч 430 тысяч тенге. Я благодарна всем, кто не прошел мимо нашей беды. Хочу попросить людей помочь нам собрать оставшуюся сумму, чтобы мы с малышом отправились на лечение. Ведь для Эмира дорога каждая минута, - говорит Сабина. Напомним, у Эмира страшный диагноз - спинальная мышечная атрофия. В свои почти 2 года он не ходит, не ползает, может лишь сидеть. Болезнь опасна тем, что со временем у него ослабнут все мышцы и он не сможет дышать, у него может произойти остановка сердца. Помочь малышу можно с помощью укола, который делают лишь за границей. Лечение и укол можно получить в США, обойдутся они семье в миллиард тенге. Родители Эмира не в силах собрать эту сумму самостоятельно. Все, кто желает помочь Эмиру, могут перечислить деньги на следующие реквизиты: AO Kaspi Bank Номер карты: 5169 4971 4460 6583 8(771)-483-75-55 Сабина Сагынгалиевна Д. (Мама Эмира) АО Сбербанк Казахстан Номер карты: 4263 4333 3483 6340 8(771)-483-75-55 Сабина Сагынгалиевна Д. АО Bank CentreCredit Номер карты: 4899 9333 3355 9357 АО Halyk Bank Номер карты: 4405 6397 1084 2392 8(705)-328-06-63 Шахмаров Талех И. (Папа Эмира) Для России: Сбербанк 4276 4600 1801 5623 89877836340 Елена Сергеевна К(близкая подруга семьи) Paypal@HelpEmir Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.