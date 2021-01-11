Вызов на станцию скорой помощи поступил из пригородного села Еркинкала. Бригада фельдшеров прибыла на место уже через 10 минут и сразу же направилась в областной перинатальный центр. Однако в карете скорой помощи схватки у роженицы усилились и начались стремительные роды. Перерезав пуповину новорожденному, маму с малышом госпитализировали в перинатальный центр. Акушеры оценили их состояние как удовлетворительное. Благодаря профессионализму медиков, а именно молодого фельдшера Магжана Суюнгалиева, на свет появился мальчик весом 3200 и ростом 48 сантиметров. Это второй ребенок в счастливой семье. — Я не растерялся, наверное, потому что это четвертые роды, принятые в карете скорой помощи в моей практике. Благо все они благополучно разрешились. Но, тем не менее, я советую роженицам сообщать о схватках как можно раньше, чтобы избежать непредвиденных обстоятельств, — рассказал 26-летний фельдшер Магжан Суюндуков. Мама с новорожденным чувствуют себя хорошо и благодарны сотрудникам 25 бригады Атырауской областной станции скорой медицинской помощи Магжану Суюдукову, Бакытгуль Жалгасовой и водителю Роману Мусагалиеву.