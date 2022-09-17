– Выявлен вирус гриппа А подтипа Н3N2. По результатам лабораторного исследования в области отмечается циркуляция не гриппозных вирусов, таких как парагрипп, риновирус, метановирус, короновирусы. Наиболее эффективным методом профилактики гриппа является вакцинация. Ежегодно в области вакцинируется более 10% населения. Для формирования устойчивого иммунитета граждан к гриппу в период острых респираторных заболеваний в 2022 году на бюджетные средства закуплено 68 000 доз вакцины «Гриппол+», производства Россия, на сумму свыше 66,7 миллионов тенге, - сообщили санврачи.Плановая вакцинация от гриппа начнется в середине сентября. На бесплатной основе прививаться будут в первую очередь социально незащищенные слои населения из групп высокого риска инфицирования и возникновения тяжелых постгриппозных осложнений, это медицинские работники, часто болеющие дети старше шести месяцев, дети организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, домов ребенка, женщины во втором и третьем триместре беременности, люди с хроническими заболеваниями сердечно сосудистой системы и органов дыхания и по эпидемиологическим показаниям, контингент домов престарелых. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Вам может быть интересно
Казахстан пережил самый жаркий год за последние 85 лет
2025 год признан самым теплым на территории республики с 1941 года.
Какая погода ожидает жителей Западного Казахстана 30 мая
Синоптики предупреждают о сильных дождях, грозах, граде и шквалистом ветре.
БҚО-да алимент төлеуден жалтарып жүрген борышкер сотталды
Ол алты айға бас бостандығынан айырылды.
Техпаспорта на квартиры и дома будут выдавать только онлайн
Подать заявку можно через портал eGov.kz.
БҚО-да темірбетон бұйымдарын шығаратын цех өртке оранды
Қызыл жалын Бәйтерек ауданына қарасты Мичурин ауылында тұтанған.
Четыре человека погибли в жутком ДТП в Атырауской области
Ещё один пассажир с различными травмами госпитализирован в районную больницу.
В Уральске прекратили дело о заживо сгоревшем мальчике
Трагедия произошла во дворе многоэтажного дома прошлым летом.
Ақтөбеліктер қала күнін қалай тойлады?
Ақтөбе қаласына 157 жыл толды.
Забота, проверенная годами: «КДЛ ОЛИМП» организовала благотворительный обед в честь Құрбан айта и в преддверии своего 20-летия
Лидер лабораторной диагностики Казахстана — компания «КДЛ ОЛИМП» — отмечает двойной праздник добрыми делами. В честь священного праздника Құ...