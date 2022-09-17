– Выявлен вирус гриппа А подтипа Н3N2. По результатам лабораторного исследования в области отмечается циркуляция не гриппозных вирусов, таких как парагрипп, риновирус, метановирус, короновирусы. Наиболее эффективным методом профилактики гриппа является вакцинация. Ежегодно в области вакцинируется более 10% населения. Для формирования устойчивого иммунитета граждан к гриппу в период острых респираторных заболеваний в 2022 году на бюджетные средства закуплено 68 000 доз вакцины «Гриппол+», производства Россия, на сумму свыше 66,7 миллионов тенге, - сообщили санврачи.

Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО, эпидсезон ОРВИ и гриппа начинается с октября этого года и продлится до мая следующего. Прошлый сезон специалисты охарактеризовали как стабильный, всего ,было зарегистрировано 51 195 случаев ОРВИ, что по сравнению с прошлым сезоном больше на 40,9%. Заболеваемость детей ОРВИ до 14 лет составила – 28 379 случаев. За прошлый эпидсезон по области зарегистрировано 98 случаев гриппа, в том числе среди детей до 14 лет - 60 случаев, среди беременных - 12.Плановая вакцинация от гриппа начнется в середине сентября. На бесплатной основе прививаться будут в первую очередь социально незащищенные слои населения из групп высокого риска инфицирования и возникновения тяжелых постгриппозных осложнений, это медицинские работники, часто болеющие дети старше шести месяцев, дети организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, домов ребенка, женщины во втором и третьем триместре беременности, люди с хроническими заболеваниями сердечно сосудистой системы и органов дыхания и по эпидемиологическим показаниям, контингент домов престарелых.