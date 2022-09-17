- Где горячая вода? На улице холодно, дома холодно, еще и горячей воды нет. Хочется элементарно помыться. 10 дней сказали ТЭЦ будет стоять, ремонт, отнеслись с пониманием, ждали. Вчера читала, что 16 сентября дадут горячую воду, обрадовалась, пришлось слить около одного куба воды в надежде, что пойдет горячая вода. Нас обманули. Звоню в 109, говорят: "Не ждите, горячей воды не будет. Ремонт на ТЭЦ не закончился". Что за издевательство? Казахстан - новый, а проблемы старые, - возмутилась жительница Уральска Айнагуль Хамзина.

Пятого сентября на ТЭЦ Уральска начались ремонтно-профилактические работы, генерирующее оборудование полностью было приостановлено и город пришлось отключить от горячего водоснабжение. Ремонтные работы длились в течение десяти дней. Вчера, 16 сентября, коммерческий директор предприятия Бекболат Камешов заявил, что была возобновлена работа ТЭЦ и до вечера в квартирах горожан появится горячая вода. Однако этого не произошло, долгожданная горячая вода так и обрадовала уральцев.Дозвониться до руководства АО "Жайыктеплоэнерго" нам не удалось. Однако в городском акимате решили прояснить ситуацию и сообщили, что ремонтные работы на ТЭЦ не завершились. Подача горячего водоснабжения планируется ориентировочно в начале следующей недели. Для чего руководство АО "Жайыктеплоэнерго" ввело горожан в заблуждение - неизвестно.