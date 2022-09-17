- Где горячая вода? На улице холодно, дома холодно, еще и горячей воды нет. Хочется элементарно помыться. 10 дней сказали ТЭЦ будет стоять, ремонт, отнеслись с пониманием, ждали. Вчера читала, что 16 сентября дадут горячую воду, обрадовалась, пришлось слить около одного куба воды в надежде, что пойдет горячая вода. Нас обманули. Звоню в 109, говорят: "Не ждите, горячей воды не будет. Ремонт на ТЭЦ не закончился". Что за издевательство? Казахстан - новый, а проблемы старые, - возмутилась жительница Уральска Айнагуль Хамзина.Дозвониться до руководства АО "Жайыктеплоэнерго" нам не удалось. Однако в городском акимате решили прояснить ситуацию и сообщили, что ремонтные работы на ТЭЦ не завершились. Подача горячего водоснабжения планируется ориентировочно в начале следующей недели. Для чего руководство АО "Жайыктеплоэнерго" ввело горожан в заблуждение - неизвестно. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Вам может быть интересно
Казахстан пережил самый жаркий год за последние 85 лет
2025 год признан самым теплым на территории республики с 1941 года.
Какая погода ожидает жителей Западного Казахстана 30 мая
Синоптики предупреждают о сильных дождях, грозах, граде и шквалистом ветре.
БҚО-да алимент төлеуден жалтарып жүрген борышкер сотталды
Ол алты айға бас бостандығынан айырылды.
Техпаспорта на квартиры и дома будут выдавать только онлайн
Подать заявку можно через портал eGov.kz.
БҚО-да темірбетон бұйымдарын шығаратын цех өртке оранды
Қызыл жалын Бәйтерек ауданына қарасты Мичурин ауылында тұтанған.
Четыре человека погибли в жутком ДТП в Атырауской области
Ещё один пассажир с различными травмами госпитализирован в районную больницу.
В Уральске прекратили дело о заживо сгоревшем мальчике
Трагедия произошла во дворе многоэтажного дома прошлым летом.
Ақтөбеліктер қала күнін қалай тойлады?
Ақтөбе қаласына 157 жыл толды.
Забота, проверенная годами: «КДЛ ОЛИМП» организовала благотворительный обед в честь Құрбан айта и в преддверии своего 20-летия
Лидер лабораторной диагностики Казахстана — компания «КДЛ ОЛИМП» — отмечает двойной праздник добрыми делами. В честь священного праздника Құ...