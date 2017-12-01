Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ЗКО, на втором месте в рейтинге краж находятся квартирные кражи. - Всего в области за месяц было зарегистрировано 709 краж, из них сотовых телефонов - 169, квартирных - 126, скота - 66, карманных - 46 и из автомобилей - 1. - В Уральске зарегистрировано 146 краж, в Зеленовском - 12, Бурлинском - 3, Теректинском, Чингирлауском и Сырымском по 2 факта, Казталовском и Таскалинском районах по одной, - рассказали в пресс-службе прокуратуры области. - С появлением гаджетов у воришек появился дополнительный доход. Если раньше отследить мобильник было проблематично, то на сегодняшний день по IMEI коду возможно определить место нахождения телефонов, в случае если аппарат включен.