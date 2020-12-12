Иллюстративное фото из архива "МГ" Если за 11 месяцев 2019 года в авариях погибли 99 человек, то в этом году в авариях погибли 88 человек. Травмы различной степени тяжести получили 732 человека. Стоит отметить, что значительное число дорожно-транспортных происшествий совершается в населенных пунктах, на дорогах республиканского и международного значений, в результате погибли 55 человек и 162 ранено. На территории Актюбинской области с 9 по 28 ноября произошло 15 дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом, в результате которых погибли 16 человек. - Это свидетельствует о том, что водители, управляя транспортными средствами, не учитывают метеорологические и дорожные условия, выезжают на встречные полосы движения, совершают маневр обгона, не удостоверившись в безопасности движения, - отметил начальник департамента Атыгай Арыстанов.