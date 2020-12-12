Предполагаемой причиной пожара специалисты назвали нарушение правил пожарной безопасности при устройстве отопительной печи, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  8-летний ребенок и пожилой мужчина погибли в пожаре в Уральске Трагедия произошла 11 декабря в 23.17 в частном доме по улице Куличева. Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, в жилом доме горело потолочное перекрытие, мебель и личные вещи на общей площади 80 квадратных метров. - При тушении пожара обнаружены двое погибших: 67-летний хозяин дома и 8-летний ребенок. Отравление угарным газом получили еще два человека: мужчина и ребенок. Их успел спасти 46-летний Мурат Баев, который вынес их до приезда пожарных. К слову, сам спаситель оказался бывшим пожарным, ныне он на пенсии. С места пожара вынесен 27-литровый газовый баллон. Предполагаемая причина пожара -  нарушение правил пожарной безопасности при устройстве отопительной печи, - сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО пояснили, что вызов поступил в 23:20. С места пожара были госпитализированы двое: четырехлетняя девочка с отравлением угарным газом лёгкой степени и 43-летний мужчина. У него тоже диагностировано отравление угарным газом лёгкой степени и колото-резаные раны. Еще два человека скончались до приезда скорой помощи,  - отметили в облздраве.