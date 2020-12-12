Итак, продавцу и покупателю необходимо вооружиться ЭЦП и выполнить простой алгоритм действий. Продавцу: 1. Авторизоваться на портале электронного правительства и выбрать услугу по регистрации, учету и снятию с учета автомобиля; 2. Выбрать продаваемое авто и заполнить запрос. В запросе указать ИИН покупателя. 3.Подписать запрос ЭЦП; 4.Получить подтверждение от покупателя; 5. В личном кабинете (в разделе «История получения услуг») ознакомиться с уведомлением об обработке вашей заявки, которое поступит в течение указанного времени; 6. При положительном результате обработки запроса обратиться в СпецЦОН. При себе необходимо иметь оригиналы государственных регистрационных номерных знаков, свидетельство о регистрации транспортного средства, акт снятия с регистрации транспортного средства. Покупателю: 1.Авторизоваться на портале и пройти в личный кабинет (в раздел «История получения услуг»); 2. Ознакомиться с запросом, ожидающим согласования; 3. Заполнить запрос, выбрать нужный СпецЦОН для получения государственных регистрационных номерных знаков и свидетельства о регистрации транспортного средства; 4. Оплатить: - Государственную пошлину за выдачу государственных регистрационных номерных знаков; -Государственную пошлину за изготовление свидетельства о регистрации транспортного средства; -Регистрационный сбор. Важно! Оплата должна быть совершена по месту нахождения ближайшего спецЦОНа 5.Подписать запрос ЭЦП; 6.В личном кабинете (в разделе «История получения услуг») ознакомиться с уведомлением об обработке вашей заявки, которое поступит в течение указанного времени. 7.При положительном результате обработки запроса обратиться в СпецЦОН. При себе необходимо иметь документы, подтверждающие оплату государственных пошлин и сбора, акт регистрации транспортного средства, документ электронной формы сделки. На портале услуга доступна только физическим лицам. А теперь обещанный лайфхак! За новыми номерами и техпаспортом покупатель авто может в спецЦОН не приходить. Стала доступна совершенно новая функция - «Доставка ГРНЗ и СРТС на дом»! ? Как оформить? ?Авторизоваться на портале и выбрать услугу "Доставка ГРНЗ и СРТС на дом"; ? Заполнить все обязательные поля; ? Оплатить государственную пошлину (2240 тенге); ? Подписать заявку ЭЦП; ? В личном кабинете (в разделе «История получения услуг») ознакомиться со сформированным уведомлением о результате запроса. Срок оказания услуги - 1 рабочий день.