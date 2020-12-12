8 декабря сразу после завершения судебных прений участники процесса получили право на реплику, то есть на возражения ранее произнесённым речам стороны противника.
После этого последовало последнее слово подсудимых. А в репликах первым выступил один из адвокатов главного фигуранта Куаныша Нысанбаева Аслан Жолболов.
Он заявил, что в суде не была доказана вина его подзащитного, и остановился на нескольких пунктах обвинения. В частности, по его убеждению, обвинение по эпизоду «попытка дачи взятки» в размере 300 тысяч директору Института судебно-медицинской экспертизы по Атырауской области за выдачу «нужного» заключения по факту смерти роженицы не подтвердилось. По словам Жолболова, свидетель Бауыржан Тулеген, якобы выступавший в качестве посредника при передаче этих 300 тысяч, в суде это опроверг.
– Не подтвердился факт дачи взятки. Вопрос стоял на уровне обсуждения, намерений, которые не перешли в действие. За намерение не судят – судят непосредственно за противоправное действие. Но если действие не было совершено, то о какой даче взятки идет речь? – сказал Жалболов.
Также, по его мнению, антикоррупционная служба, расследуя дело, преследовала цель «накопать до кучи» побольше новых фактов для комплексного обвинения – «присвоение вверенного чужого имущества», «злоупотребление должностными полномочиями», «получение взятки».
По словам Жолболова, в ходе следствия свидетели, показавшие, что давали взятку Нысанбаеву, сделали это под принуждением:
– Например, свидетель Нурмуханов в суде сказал, что не давал Нысанбаеву взятку в размере 10 тысяч тенге, а показания следователям дал под угрозой уголовного преследования. А ранее судимый свидетель Ищанов, который на следствии показал, что дал Нысанбаеву взятку в размере 200 тысяч тенге, вообще не явился в суд, так и не смогли добиться его явки. Если свидетель не является в суд, то его показания не имеют законной силы.
На одном из недавних заседаний Жолболов сделал громкое заявление о подмене трупа младенца Туримбетовой, и на этом этапе процесса продолжил тему:
– При первичном осмотре трупа младенца Туримбетовой атырауский судмедэксперт Сидешев установил, что длина его волос – 0,5 см. Это подтвердил и его уральский коллега Кульчиков на первичной судмедэкспертизе в ЗКО. А на вторичной комплексной судмедэкспертизе в Караганде длину волос младенца определили в 2,2 см. Судмедэксперт Нурлан Капин подтвердил в суде, что волосы трупа младенца не растут. Разве это не основание для подозрений в подмене трупа?
Коснулся Жолболов, разумеется, и тех самых скрытных аудиозаписей разговоров Нысанбаева с Аскаром Каиржаном. По его словам, они были смонтированы и вырваны из контекста:
– В качестве доказательств к уголовному делу приобщены перехваты телефонных разговоров в ходе негласных следственных действий. Всего их 16, время разговоров от 3 до 10 секунд. Один из них – разговор между Нысанбаевым и Каиржаном, который якобы свидетельствует об их преступных намерениях. Но он смонтирован, то есть вырван из контекста. Непонятно, чем закончился разговор. Есть начало, а потом разговор прерывается. Что там было дальше, и почему именно на этом месте оборвалась запись остается только догадываться.
Затем выступила супруга Нысанбаева Нурия Салиманова. По ее словам, они с мужем планировали уехать из Атырау спустя 2-3 года его работы на посту главврача областного перинатального центра, но тогдашний руководитель облздрава Маншук Аймурзиева не подписала его заявление об увольнении по собственному желанию. А в конце Салиманова представила суду видеообращение группы врачей областного перинатального центра, которые хором выступают в защиту своих коллег. Но судья Гульмира Даулетова остановила демонстрацию видео, заявив, что это является давлением на суд.
Просили прощения, но не за то, в чем обвиняют
А сегодня, 10 декабря, все пять подсудимых выступили с последним словом. Ни один из них не признал свою вину и попросил суд вынести справедливое решение.
Врачи-неонатологи Руслан Нурмухамбетов и Дарига Жумабаева, акушерка Жамиля Кулбатырова повторили то, что они говорили в суде ранее: осмотр показал, что младенец Туримбетовой мёртв, в холодильник его клали мёртвым.
Акушер-гинеколог Аскар Каиржан попросил прощения у потерпевшей Нуржамал Туримбетовой и у своих родителей.
- Нуржамал Мураткызы, пользуясь случаем, несмотря на то, что считаю себя невиновным, я хочу у вас попросить прощения по факту ваших преждевременных родов, по факту того, что произошла отслойка плаценты, по факту интранатальной гибели плода. Прошу у вас прощения, несмотря на то, что я пытался сохранить вам беременность. У меня не было никакого умысла. Это подтвердила свидетель Касанова. Я назначал вам сохраняющую терапию. Сами подумайте, если бы был умысел на особо тяжкое преступление, зачем мне было назначать вам терапию в целях сохранить вашу беременность?
В вашем заявлении вы указали, что я разделял людей на нации, то есть сказал, что вы каракалпачка. Я прошу прощения, если вы не так поняли. Я не собирался кого-то разделять на нации. У меня стаж 11 лет, в моей практике встречались и негритянки, и китаянки, и монголки и другие национальности, я никого не разделял по этому признаку, в том числе и вас. Если вы мои слова восприняли как оскорбление, я прошу прощения за это.
Убийца не работал бы в течение 11 лет в одном учреждении, не получив ни одного замечания. Не работал бы за мизерную зарплату, ночами, невзирая на семейные или другие проблемы.
Я желаю вам, чтобы в дальнейшем вы разродились здоровым полноценным ребёнком, а про этот случай навсегда забыли.
Он добавил, что просит прощения у своих родителей за то, что они его не видят уже больше года – это время, которое он находится в СИЗО.
Затем с последним словом выступил Куаныш Нысанбаев. Он попросил прощения у судьи, у ее секретаря и защитников, а также у потерпевших Розы Молдагалиевой и Нуржамал Туримбетовой за повышенный тон в своих выступлениях в ходе судебного разбирательства
– Я только по-человечески прошу прощения у Молдагалиевой. По прерыванию беременности, по родам в перинатальном центре пусть у вас просит прощения Ермагамбетов Казбек Айжарыкович. Он давал вам справку ВКК, он принял решение. Нуржамал Мураткызы, хочу сказать: мы вашего младенца не убивали. В суде мы задавали вам неприемлемые вопросы (келеңсіз сұрақтар), я за это по-человечески прошу у вас прощения.
Он также извинился перед коллегами, которые просили его научить его операциям в акушерстве-гинекологии:
– Я давал коллегам обещание, что научу всему, что знаю, чтобы люди не ездили в Астрахань, Алматы, Астану, Актобе, а доверяли бы атырауским медикам. Прошу прощения, что не смог исполнить свое обещание.
Оглашение приговора назначено на 21 декабря.
Напомним, в октябре 2019 года в перинатальном центре Атырау разразился скандал. Тогда на брифинге заместитель председателя Агентства Казахстана по противодействию коррупции Шынгыс Кабдула рассказал, что врачи областного перинатального центра подозреваются в убийстве новорожденного
ребенка в Атырау. Он рассказал, что по результатам оперативных мероприятий было установлено, что после рождения младенец по халатности был оформлен как мертворожденный, однако по факту ребенок был жив. После подачи ребенком признаков жизни врачи, имея возможность принять неотложные меры по его реанимации, врачи решили действовать согласно оформленным документам и оставить новорожденного умирать. Одной из причин действия врача послужили уже заполненные в базе документы, которые не могли быть откорректированы.
Руководитель управления здравоохранения Маншук Аймурзиева сразу же подала в отставку. Позже она предстала перед судом. В феврале 2020 года ей был вынесен приговор
. Маншук Аймурзиева была признана виновной по части 2 статьи 371 УК РК "Халатность, повлекшая тяжкие последствия". Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 2000 МРП (5 миллионов тенге), с лишением права занимать руководящие должности в медицинских учреждениях и организациях здравоохранения сроком на три года.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.