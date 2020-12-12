- Партия Nur Otan активно работает, основная цель ее деятельности – повышение благосостояния населения, - сказал Турарбек Тлемисов. – Благодаря политике Елбасы мы достигли единства и согласия. Государство активно помогает бизнесу, разработав ряд программ. Пандемия, конечно, внесла серьезные коррективы в деятельность предпринимателей, но государство не осталось в стороне: отменили плату за аренду помещений, обеспечили отсрочку по кредитам. Отдельно он остановился на проблемах сельского бизнеса. - В банках второго уровня жесткие условия для кредитования – им надо получать свои проценты каждый месяц. Но на селе другие условия, фермерские хозяйства зависят от погоды, урожайности. Приход денег, как правило, после сбора урожая и в этом время сельчане кредитоспособны. Кредиты надо привязывать к сельской экономике. Надо пересматривать систему кредитования и возврата кредита для сельчан – ориентироваться на сезонность и учитывать зону рискованного земледелия. Нужны каникулы для сельчан, занимающихся животноводством. До реализации скота на мясо его надо растить три года, выплачивать кредит в этот период сельчанам очень сложно, - считает кандидат в депутаты. Он также отметил, что на селе работает только один банк второго уровня, надо расширять список присутствующих банков в районах.