Как сообщили в управлении образования ЗКО, в соответствии с приказом министра образования и науки Казахстана независимо от форм собственности, в штатном режиме работают малокомплектные школы с численностью детей от 5 до 180 человек, в классах до 15 человек и при строгом соблюдении мер санитарной безопасности. - В регионе штатном (традиционном) режиме работают 251 школ, в них от общего количества учащихся охвачено 21% или 22 868 человек. В 118 школах, в том числе 48 школ в городе Уральске, работают дежурные классы с охватом 57% или 34673 учащихся начальных классов. Дистанционное обучение организовано в 128 школах, охвачено 49% или 53 651учащихся, - рассказали в управлении образования ЗКО. - Деятельность школ со штатными режимами и дежурными классами организуется строго с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. При этом ведомстве отметили, во всех населенных пунктах имеется интернет, где низкая скорость интерната обучение ведется в традиционном формате. - В 379 общеобразовательных школах области имеется 15382 единицы компьютерной техники. В целях обновления компьютерного парка школ области в 2020 году за счет местного бюджета приобретены 3783 компьютерных устройств. Учащимся дистанционных школ, нуждающимся в компьютерных устройствах, с баланса школы были выданы компьютеры на возвратной основе для временного пользования. На сегодняшний день потребность в компьютерных оборудованиях не имеется, - рассказали в управлении.