Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным межведомственной комиссии РК по нераспространению коронавирусной инфекции, за прошедшие сутки в стране выявлено еще 789 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 38 из которых - в ЗКО. Таким образом, в стране подтверждено 140 784 случая, 8 485 из них в Западно-Казахстанской области. Из общего количества заболевших 124 729 человек выздоровели. – На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 13 926 человек, среди которых 1 041 ребенок. 225 казахстанцев находятся в тяжелом состоянии, состояние 36 человек врачи оценивают как крайне тяжелое, 43 пациента находятся на аппаратах ИВЛ. На 12 декабря зарегистрировано 138 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, - сообщили в МВК РК.