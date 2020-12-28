Квартира горела в девятиэтажном общежитии по адресу Курмангазы, 165, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Девятиэтажное общежитие горит в центре Уральска (фото, видео) 27 декабря в общежитии горела квартира на пятом этаже. В течение часа пожарным удалось потушить и спасти трех человек, двое из них были спущены с помощью спасательной веревки и один через лестничный марш. По данным ДЧС ЗКО, спасатели эвакуировали 45 человек, из них 18 дети. - С подозрением на отравление угарным газом в больницу доставлены 9 человек, из них 4 ребенка, - отметили в пресс-службе ДЧС ЗКО. Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО, во время пожара угарным газом отравилось 9 человек, из них пять человек были госпитализированы в больницу, остальные всю необходимую помощь получили на месте происшествия. - На месте пожара была оказана помощь 28-летним мужчине и женщине, а также двоим девочкам двух и шести лет. Все они получили отравление легкой степени. В городскую многопрофильную больницу были госпитализированы 26-летний мужчина и 44-летняя женщина. У них диагностировано отравление средней степени тяжести. Кроме того, 27-летняя женщина с двумя детьми 5-летним мальчиком и 3-летней девочкой была доставлена в Областную детскую многопрофильную больницу, у них также было диагностировано отравление средней степени тяжести, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО.