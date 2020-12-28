Мужчина получил тяжелые травмы на работе, сообщает корреспондент портала  "Мой ГОРОД". 27-летняя девушка скончалась от COVID-19 в ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" 24 декабря 49-летний электрик получил ожоги на подстанции АО "ЗапКазРЭК" в Зачаганске. Мужчина был госпитализирован в больницу. Он получил 80% ожогов головы и тела. Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО, врачи боролись за жизнь пациента два дня. - 26 декабря, к сожалению, пациент скончался в реанимации, - отметили в пресс-службе ведомства. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.