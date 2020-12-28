В регионе почти сутки был сильный снегопад, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Снежный коллапс произошел в Уральске из-за нечищеных дорог В воскресенье на Уральск обрушился сильный снегопад, который сопровождался метелью и гололедом. По этой причине в области были перекрыты междугородние трассы. Снег шел весь день и продолжался почти всю ночь. Утром в редакцию "МГ" обрушились десятки звонков от возмущенных горожан, которые  жаловались на нечищеные дороги и снежные сугробы. – 15 минут я пытался выехать со двора. Машина буксует на одном месте, снега очень много. Дальше больше: без того узкие дороги не почистили, машин много, везде пробки. Светофоров понатыкали через каждые 100 метров, крайнюю полосу отдали автобусам. Как нам ездить? Я сейчас говорю про улицы в центре города, а что на окраинах твориться? Зато возле акимата вся техника упорно вычищает каждый сантиметр дорог. Может быть по другим улицам не люди ходят? - возмутился житель города по имени Асан. Жительница города Галина говорит, что из-за пробок на дорогах она опоздала на работу. – Вышла из дома как обычно, но на работу опоздала. Тротуары завалены снегом, проезжая часть тоже. Никто не был готов к такому снегопаду, хотя по прогнозам было ясно, что на выходных будет такая погода. Неужели нельзя заранее подготовиться? Автобусы не могут подъехать к остановке, едут очень медленно, скользко, дороги не чистятся вообще. По дороге не видела ни одну технику, которая вывозила бы снег. Опоздала на работу на 40 минут, начальство по голове не погладило, - негодует женщина. Впрочем, некоторые уральцы отнеслись с пониманием к сложившейся ситуации. – Зима и должна быть такой, тем более скоро Новый год! Не было бы снега, люди жаловались бы, что праздник не чувствуется. Всем не угодишь. Радоваться надо, а не жаловаться. А улицы почистят, снег вывезут, ничего страшного. Я вот пешком иду в поликлинику, погода - благодать! Свежо, дышится хорошо! Приду домой и буду чистить снег, здоровье укреплять, - отметил житель города Василий Яковлевич. По информации пресс-службы акима Уральска, в городе продолжаются работы по уборке снега. – Собранный с городских улиц снег вывозится на полигоны, которые расположены на окраинах города. В данный момент очисткой снега занимаются 90 единиц техники, 305 рабочих. На сегодняшний день из города вывезено 96 тысяч кубометров снега, - сообщили в городском акимате.