Иллюстративное фото из архива "МГ« В начале этого года на подготовку и участие ФК «Атырау» в первой лиге и Кубке РК из областного бюджета было выделено 672 млн тенге. А в ноябре на портале госзакупок был размещен лот на сумму 600 млн тенге на услуги спортивных клубов, а также на услуги по подготовке и участию футбольной команды Атырауской области во втором круге чемпионата и в Кубке РК. Лот был размещен 18 ноября, прием заявок стартовал в тот же день и официально еще не окончен. Заказчик — ГУ «Управление физической культуры и спорта Атырауской области». Плановая сумма — более 535 млн тенге. Отметим, что датой завершения приема заявок значилось 28 ноября, и уже был определен победитель — ТОО «Областная футбольная команда «Атырау». Договор с футбольным клубом датируется 18 ноября, но сумма договора превышала заявленную на портале госзакупок. — Цена за единицу, включая НДС — 600 000 000 тенге; планируемый срок поставки — с момента подписания договора по 31 декабря 2020 года; срок поставки по договору — с момента подписания договора по 31 декабря 2020 года, — сказано в приложении к договору о госзакупках.«АЖ» направил запрос в областное управление физической культуры и спорта. Пресс-служба этого учреждения дала ответ по обоим траншам. По их информации, в конце 2019 года ТОО «Областная футбольная команда «Атырау» подало заявку на выделение бюджетных средств в размере 1 135 000 000 тенге для участия в чемпионате РК среди команд Первой лиги. Однако в областном маслихате было принято решение разделить эту сумму на два транша. В связи с этим конкурс был объявлен только на первый круг, что указано в технической спецификации конкурсной документации. — Первая сумма была выделена в начале года, согласно плану расходов футбольным клубом были проведены учебно-тренировочные сборы для подготовки команды к чемпионату страны. С января по февраль 2020 года формировалась команда, были заключены трудовые договоры с футболистами, тренерским штабом на весь спортивный сезон согласно типовой форме «Регламента ФФК по статусу и переходам игроков». Все договоры были должным образом зарегистрированы в Профессиональной Футбольной лиге Казахстана, — пишет пресс-служба. — Выделенные по первому траншу средства в размере 672 миллиона тенге, включая НДС, были полностью освоены. А именно заработная плата согласно штатному расписанию в количестве 135 человек, платежи в бюджет, оплата услуг по проведению учебно-тренировочных сборов, питание футболистов, коммунальные услуги, приобретение экипировки, медикаментов, заявочный взнос для участия в соревнованиях, проводимых Казахстанской федерацией футбола (КФФ).По второму траншу вопрос решался на сессии областного маслихата в сентябре 2020 года. Поздний срок связан с карантином. "Конкурс по второму кругу чемпионата был объявлен 19 октября 2020 года, прием заявок с 26 октября, дата окончания приема заявок — 10 ноября. Согласно протоколу конкурс был признан несостоявшимся и был объявлен повторно 10 ноября, прием заявок был начат по 18 ноября, и конкурс снова был признан несостоявшимся, — отвечают в пресс-службе. Далее идёт подробное разъяснение положений о проведении конкурса: «Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 29 Закона РК «О государственных закупках» было отправлено приглашение из одного источника по несостоявшимся государственным закупкам ТОО «Областной футбольной команде „Атырау“». Если потенциальный поставщик принял заявку, Заказчик вправе досрочно вскрыть закупку. Согласно подпункту 2 пункта 2 статьи 5 этого Закона заказ на портале госзакупок размещается без учета налога на добавленную стоимость, а ТОО «Областная футбольная команда „Атырау“ является плательщиком НДС, в связи с этим договор был отправлен на 600 млн тенге включая НДС. Согласно пункту 2 статьи 386 Гражданского кодекса РК „стороны вправе установить, что условия заключенного ими договора применяются к их отношениям, возникшим до заключения договора“». Почему нельзя было этого не сделать Как сообщает пресс-служба, в случае неполучения ТОО «Областная футбольная команда „Атырау“» второго транша у клуба образовалась бы задолженность по заработной плате перед футболистами, тренерским штабом и сотрудниками клуба. Они обратились бы в юридические органы ККФ и ФИФА (Палата по разрешению споров) в связи с нарушением клубом условий трудового договора. После вынесения соответствующего решения данными органами клуб ждали бы серьезные дисциплинарные санкции, а именно запрет на регистрацию новых игроков, снятие турнирных очков, исключение клуба из участников соревнования проводимых КФФ, денежные штрафы. — Средства, выделенные по второму траншу, были полностью освоены на те же цели, что и первый, — пишет пресс-служба управления физической культуры и спорта. — В этом сезоне у клуба стояла ответственная задача — вернуться в Премьер-лигу, несмотря на то что тренеры, футболисты одно время работали без зарплаты за несколько месяцев. Они смогли выполнить поставленную задачу, заняли первое место в своей конференции и вышли в Премьер-лигу. 26 ноября в офисе ТОО «Областная футбольная команда „Атырау“ состоялось совещание, на котором присутствовали руководство ФК „Атырау“, представители областного управления физической культура и спорта, депутаты областного маслихата, президент областной Федерации футбола, а также болельщики. Руководство клуба ФК „Атырау“ полностью отчиталось о проделанной работе за сезон, по расходованию выделенных денежных средств, о подготовке команды к новому сезону в Премьер-лиге. Также руководство ФК „Атырау“ сообщило, что в настоящее время не имеет никаких задолженностей перед сотрудниками и поставщиками товаров и услуг. В свою очередь присутствующие полностью поддержали руководство ФК „Атырау“ и пожелали успехов и удачи в новом сезоне». Напомним, в 2017 и 2018 годах на содержание ФК «Атырау» из областного бюджета было выделено 2 млрд 1 млн тенге, в 2019-ом — 1 млрд 922 млн. 