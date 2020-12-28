По информации пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, для выявления некачественной и просроченной продукции сотрудники полиции проводят рейды по местам реализации пиротехнических изделий. - Это необходимо для обеспечения безопасности в предстоящие новогодние праздники и каникулы. В ходе проведения ОПМ «Пиротехника» был выявлен факт незаконной реализации пиротехнической продукции. Предприимчивый актюбинец поставил на поток продажу пиротехники у себя в квартире многоэтажного дома, не соблюдая меры пожарной безопасности. Пиротехнические изделия изъяты и на продавца составлен административный протокол по статье 196 КоАП РК «Незаконная торговля товарами и иными предметами», - сообщили в пресс-службе. Как стало известно, начала ОПМ «Пиротехника» выявлено 11 фактов незаконного использования и реализаций пиротехнических изделий. Было изъято 388 пиротехнических веществ и изделий с их применением, не имеющих сертификатов соответствия, 341 из них – салюты. Азамат АКЫЛ Фото предоставлено пресс-службой департамента полиции Актюбинской области