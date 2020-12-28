Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19 в РК, за прошедшие сутки, 27 декабря, в Казахстане выявлены 733 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Больше всего заболевших КВИ в Атырауской области - 133. Также в тройке лидеров Алматы и Павлодарская область с число зараженных 83 и 65, соответственно. В ЗКО выявлено 39 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Как стало известно, за прошедшие сутки зафиксировано 27 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 54 человека выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 45442, летальных случаев - 490, выздоровевших - 32830.