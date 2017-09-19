В национальном центре материнства и детства в Астане за неделю девочке провели полное обследование, после чего отправили домой, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Со слов волонтера Оксаны, которая помогает собирать средства на поездку за границу, нейрохирурги столицы девочке поставили тот же диагноз, что и в Уральске - аполлитический синдром (бодрствующая кома). - Врачи отметили, что у Рамины одно полушарие в многочисленных кистозных образованиях. Третья часть второго полушария находится в рабочем состоянии. У нее сохранился слух, есть вероятность, что сохранится зрение, но видеть она будет только одним глазом, второй полностью ослеп, - рассказала Оксана. После обследования в Астане Рамину отправили домой. - Самое интересное, что обратно мы прилетели не самолетом санавиации, а на обычном самолете. единственное, что мы смогли добиться - специальной люльки в самолет, чтобы перевезти девочку, - рассказала Оксана. – Сбор средств мы до сих пор ведем. Сейчас помимо клиники в Германии рассматриваем варианты реабилитации в Америке и Израиле. В данный мемонт малышка находится дома. За ней ухаживают родители. - Уход за ребенком ведет ее мама. Все дорогостоящие препараты родители покупают на свои деньги. Для смены зонда и ЛФК-массажа родители будут нанимать опытных специалистов, - пояснила Оксана. Напомним, Рамина МУХАМЕДЬЯРОВА перенесла инсульт весной этого года. Родители девочки планировали увезти свою дочь для реабилитации в Германию. 6 сентября руководитель управления здравоохранения ЗКО Канат ТОСЕКБАЕВ сообщил, что девочка самолетом санавиации отправится в Астану для дальнейшей реабилитации. История затронула сердца не только уральцев, но и жителей всей Республики. Так, на концерте посвященном Дню города, певец Сон Паскаль посвятил песню 9-месячной Рамине. Кроме того, там стояли несколько человек, которые собирали деньги на лечение девочки за границей. 8 сентября на санавиации Рамина, была доставлена в  Астану в национальный центр материнства и детства.