По словам руководителя отдела №1 центра обслуживания населения Луизы КУСАИНОВОЙ, данная услуга создана для удобства населения. - Гражданам, которые приходят сюда, чтобы подать заявление любого характера, ходатайство или апелляционную жалобу через судебный кабинет, необходимо оформить электронную цифровую подпись. Если раньше для оформления нужно было ехать в ЦОН, то теперь все упростили для удобства граждан, и ее можно получить прямо в здании суда, - отметила Луиза КУСАИНОВА. Также в гражданском суде можно получить адресные справки и справки о наличии недвижимости.