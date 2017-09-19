2 сентября Аслбек ХАМРОЕВ вышел из дома и направился из населенного пункта Биикжал в г.Кульсары, но так не вернулся. О пропаже мальчика спустя 10 дней в полицию сообщила его мама - гражданка Узбекистана Умида ХАМРОЕВА. По словам сотрудников Жылыойского РОВД, ранее женщина работала в различных заведениях общепита, а также на автомойках, мальчик же все время находился возле матери, помогал ей по работе. - Сегодня мы направляем различные запросы в отделы полиции Уральска, с. Чапаево, в те районы Атырауской области, где раньше работала эта женщина. Отправили запрос даже на Казахстанско-Узбекскую границу, ведь мальчик очень шустрый, мог с кем-нибудь уехать и попытаться пересечь границу, - рассказали полицейские. Приметы ребенка: короткие черные волосы, рост 150-155 см, худощавое телосложение. На момент пропажи на мальчике было одето черное трико.