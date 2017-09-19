По информации пресс-службы ДВД Атырауской области, инцидент произошел 18 сентября в 18.30. - В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный залез на трансформаторную будку, расположенную в микрорайоне Нурсая у дома №17. Мужчина был снят с объекта, опасного для жизни, и доставлен в УВД. Уже в полиции стало известно, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в пресс-службе ДВД. Нарушителем порядка оказался 54-летний уроженец Республики Дагестан РФ. Мужчина является работником ТОО «Казстройарсенал», которое ведет строительство жилого комплекса «Сункар» в мкр. Нурсая. - Работа по данному факту будет продолжена совместно с госинспекцией труда, - уточнили в пресс-службе.