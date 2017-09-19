Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, управлением административной полиции проводится работа по взысканию административных штрафов. - За 8 месяцев 2017 года подразделениями ДВД ЗКО выявлено более 60 тысяч административных правонарушений с вынесением постановлений о наложении штрафов на общую сумму 569,3 миллиона тенге. Из них в ДВД ЗКО было заведено более 40 тысяч административных материалов, по ним взыскано более 339 миллионов тенге, - отметили в ДВД ЗКО. Кроме того, за такой же период шестью аппаратно-программными комплексами «Ураган» задержаны 676 транспортных средств по арестам и задержаниям судебных исполнителей. Общая задолженность составила более 80 миллионов тенге.