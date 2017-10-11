Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в МПС ДВД ЗКО, с начала года уже установлены светофоры на перекрестках улиц Чагано-Набережная - Сарайшык, Чагано-Набережная - Кусаинова, Казталовская - Алматинская, Шолохова - Штыбы и Карбышева - Курмангалиева. - До конца 2017 года в Уральске планируется установить еще 9 светофоров на пересечении улиц Курмангазы - Алмазова, Достык - Алмазова, Шолохова - Циолковского, Момышулы - Кызылжарская, Мухита - Досмухамедова, Гагарина - Ружейникова, Гагарина - Айталиева, Жангирхана - Азербайджанская и Жангирхана - Чагано-Набережная, - сообщили в МПС ДВД ЗКО.