Иллюстративное фото из архива "МГ" В редакцию "МГ" обратились обеспокоенные жители города. - Со вчерашнего вечера у нас в центре города нечем дышать из-за дыма. Окна открыть невозможно. Не понимаем, что случилось, - пожаловалась жительница города Татьяна. Как сообщили в пресс-службе пожаротушения ДЧС ЗКО, горит Перевалочная роща. - К месту вызова были направлены 2 единицы техники и 8 человек личного состава. Сейчас на месте возгорания работают 3 единицы спецтехники и 13 человек личного состава. Также отряды Уральского государственного учреждения по охране лесов и животного мира и 1 единица техники ДЭП, - рассказали в пресс-службе ведомства. Причины возгорания, а также площадь пожара выясняются.