Возгорание автомобиля марки "Пежо" произошло прямо на проезжей части напротив областного роддома. К сожалению, никто из автолюбителей не остановился, чтобы помочь потушить пожар. На место происшествия чуть позже подъехали пожарные расчеты, которые и ликвидировали возгорание. - Сообщение о возгорании на пульт дежурного ДЧС поступило в 10.17, пожар был ликвидирован в 10.31, в тушении была задействована 1 единица спецтехники и 5 человек личного состава, - сообщили в пресс-службе ДЧС. Подробности происшествия выясняются. Отметим, что с начала года на территории города Атырау зарегистрировано 38 пожаров на автотранспорте, за аналогичный период 2016 года произошло 43 пожара. Из 38 возгораний 32 произошло из-за короткого замыкания, 2 пожара в результате утечки газа с газобаллонного борудования и 4 случая поджога.