Иллюстративное фото с сайта www.j100.ru - К 15 октября все многоэтажные дома должны быть подключены к отоплению. Всем руководителям, ответственным за прохождение отопительного сезона, напоминаю о персональной ответственности. Акимы районов должны лично на местах ознакомиться с ситуацией по подаче тепла в социальные объекты так же, как и с запасами жидкого и твердого топлива, - подчеркнул Бердыбек Сапарбаев. Руководитель областного управления энергетики и ЖКХ Дастан АМАНОВ сообщил, что по состоянию на 6 октября к системе теплоснабжения подключены 67% жилых домов области, 90% школ, 97% детских садов и 94% объекта здравоохранения, в том числе по г. Актобе 944 жилых дома (56%), 49 школ (98%), а также все объекты здравоохранения и детские сады. На топливных складах энергоисточников области заготовлено 38,5 тысячи тонн угля и более 3,2 тысячи тонн дизельного топлива, это 80% от потребности на отопительный сезон. Поставка дизтоплива идет низкими темпами в Байганинском и Иргизском районах. Глава региона поручил принять все необходимые меры по ускорению пополнения запасов жидкого топлива, а также обеспечению котельных резервными источниками питания. О готовности к зимнему сезону доложились руководители всех крупных коммунальных предприятий области. Отметим, в текущем году на подготовку объектов коммунальной инфраструктуры предприятиями и местным бюджетом было направлено 8,3 млрд тенге. На сегодня проведен ремонт 239,5 км теплотрасс.