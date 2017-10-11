Об этом рассказал руководитель управления автомобильных дорог и пассажирского транспорта ЗКО Миржан САТКАНОВ, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Со слов Миржана САТКАНОВА, причина экстренной посадки самолета будет известна только после проведенного специального расследования. -Расследование уже началось. Вся информация будет прокомментирована позже. Известно лишь, что пострадавших нет и пилоты в полном порядке, - сообщил Миржан САТКАНОВ. Напомним, 10 октября в аэропорту Уральска экстренную посадку совершил самолет компании Air Control. На борту находились три члена экипажа, никто из них не пострадал. Позже стало известно, что из-за сложившейся ситуации было задержано два рейса. Взлетно-посадочная полоса не повреждена.