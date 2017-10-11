Оставшаяся часть домов находится на стадии подключения к отоплению, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта kovrovsegodnya.ru Об этом ходе брифинга в РСК сообщил президент Акционерного Общества "Атырауская теплоэлектроцентраль" Айбар РАХМАНОВ. По словам спикера, на сегодня подготовительные работы к отопительному сезону завершены, тепло в социальные объекты и жилые дома подается согласно утвержденному графику. - На данный момент к теплу уже получают 25 объектов образования и  19 объектов здравоохранения г.Атырау.  Остальные объекты находятся на стадии подключения, - сообщил Айбар РАХМАНОВ. Кроме того, из 849 жилых домов, подключенных к системе централизованного отопления, тепло было подано лишь в  359 домов. Остальные дома намерены подключить до наступления холодов. - Некоторые горожане жалуются, что в домах холодно, но стоит учитывать следующий факт - чтобы обогреть помещение необходимо от 3 до 5 дней. Так как прогноз погоды на ближайшее время больших опасений не вызывает, жители могут быть спокойны - тепло в их дома будет подано вовремя, - заявил Айбар РАХМАНОВ. Ранее же сообщалось, что официального письма о повсеместном подключении тепла в дома городской акимат в АО"Атырауские тепловые сети" не направлял, тепло же подавалось только в те дома, КСК которых обращались к тепловикам с заявлением. Ерлан ОМАРОВ