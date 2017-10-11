Премьер-Министру Республики Казахстан Сагинтаеву Б.А.

Депутатский запрос Уважаемый Бахытжан Абдирович!

Казахстан испытывает очередной топливный кризис - дефицит нефтепродуктов и их закономерное подорожание. В свое время государство боролось с дефицитом за счет поиска новых поставщиков, схем импорта, вплоть до толлинговых операций в Китае. В итоге профильное министерство капитулировало и самоустранилось: в июле 2015 года отменено регулирование цен на бензин АИ-92, в августе 2016 года на дизельное топливо. В ответе на депутатский запрос коммунистов после топливного кризиса осени 2014 года Правительство заверило, что после модернизации всех действующих НПЗ (срок завершения 2016 год), с 2017 года будет обеспечена потребность Казахстана в светлых нефтепродуктах стандартов Евро-4 и 5. Топливный кризис осени 2017 года полностью опровергает оптимистические прогнозы Правительства. Сегодня мы наблюдаем, что республика пожинает плоды отсутствия плана долгосрочного развития отечественной отрасли нефтепереработки. Это приводит к уже привычному дефициту, удорожанию топлива, вызывает справедливое возмущение наших граждан. Топливный кризис влечет за собой рост цен на социально-значимые товары и услуги, подхлестывает инфляционные процессы, прямо бьет по уровню жизни казахстанцев. Особо хотим отметить, что еще в 2014 году Президент Республики Казахстан Нурсултан Абишевич Назарбаев заявил о необходимости строительства нового НПЗ. Несмотря на это, Правительством было принято, как показало время, неправильное решение отказаться от строительства в пользу модернизации имеющихся. Следует особо отметить, что одновременно с дефицитом и ростом цен на моторное топливо в отопительный сезон подорожали уголь и газ. Стыдно наблюдать, что уголь, который в стране добывается более ста миллионов тонн (более шести тонн на 1 жителя), люди несут в холодные дома в мешках и сумках, оплачивая за мешок до тысячи тенге, что составляет от 25 до 30 тысяч тенге за тонну. У граждан возникает резонный вопрос, если Правительство допускает такую ситуацию, то зачем нам такое Правительство?1. Кто был инициатором решения отказаться от строительства четвертого нефтеперерабатывающего завода, о котором говорилось в Послании Президента народу Казахстан 17 января 2014 года? 2. Каковы долгосрочные целевые ориентиры по насыщению внутреннего рынка нефтепродуктами и по их стоимости? 3. Какие меры предпринимаются для развития конкуренции на рынке производства и продажи нефтепродуктов? 4. Просим предоставить информацию за 2016-2017 годы о результатах работы уполномоченных органов по защите прав наших граждан в сфере противодействия монополизации, ценового сговора, картельных соглашений на рынке оптовой и розничной продажи моторного топлива, угля и газа. Фракция «Народные коммунисты» считает, что проблемы неэффективного управления нефтеперерабатывающей отраслью и огрехи в системе управления центральных и местных исполнительных органов власти, приводящее к дефициту и росту цен в Казахстане, недопустимо перекладывать на граждан. Считаем необходимым разработать и внедрить системную политику развития производства с целью обеспечить выпуск доступного и качественного отечественного топлива, навести жесткий порядок в сфере поставок угля и газа, а не прятаться за отменой регулирования и увольнением нескольких функционеров профильного министерства, местных исполнительных органов власти и квазигосударственного сектора.

Депутаты фракции «Народные коммунисты» А. Конуров Ж. Ахметбеков Г. Баймаханова К. Косарев М. Магеррамов И. Смирнова Т. Сыздыков