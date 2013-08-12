Фото с сайта referatdb.ru Фото с сайта referatdb.ru Международный аэропорт Атырау оштрафован на сумму в 1,6 миллиона тенге за нарушение закона РК "О естественных монополиях и регулируемых рынках», сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как стало известно сотрудникам атырауской транспортной прокуратуры, в ходе проверки в период с 2012 года по 1 квартал 2013 года аэропорт Атырау незаконно осуществлял аренду резервуаров и хранение горюче-смазочных материалов без согласования с уполномоченным органом. - В настоящее время компания привлечена к административной ответственности по статье 147-5 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» с наложением административного штрафа на сумму свыше 1,6 миллиона тенге. Эта сумма приравнена десяти процентам от дохода, полученного в результате совершения административного правонарушения. Денежные средства нами уже взысканы, - рассказал корреспонденту портала "Мой ГОРОД" транспортный прокурор области Болат КАЛЫКОВ.