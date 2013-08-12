Фото auto.zakon.kz Фото auto.zakon.kz Премьер-министр Норвегии на один день стал водителем таксиПремьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг в июне один день тайно работал водителем такси в Осло. Об этом сообщает 11 августа BBC News. Как сообщил чиновник, таким образом он хотел пообщаться напрямую со своими избирателями. По его словам, «такси — одно из немногих мест, где люди искренне делятся своими взглядами». Премьер-министр надел форму таксиста и темные очки и раскрывал свою личность только в тех случаях, когда пассажирам удавалось его узнать. По словам Столтенберга, он сел за руль автомобиля впервые за восемь лет. «Я довольно хорошо знаю Осло, но обычно сижу на заднем сидении», — заявил политик. Никаких серьезных происшествий с участием такси не произошло. Тем не менее, во время одной из поездок пассажир раскритиковал премьер-министра за то, что он по ошибке нажал на педаль тормоза, думая, что это сцепление. Происходящее в машине снимала скрытая камера. Ее кадры предполагается использовать в ходе избирательной кампании. Некоторые из них были опубликованы 11 августа на странице политика в Facebook. Парламентские выборы назначены в Норвегии на сентябрь. Как сообщает Agence France-Presse, в июле опросы TNS Gallup продемонстрировали сокращение разрыва между правящей левой коалицией и правоцентристской оппозицией. Столтенберг возглавляет Норвежскую рабочую партию. По результатам парламентских выборов 2009 года, его сторонники получили 86 из 169 мест в парламенте. Источник: auto.zakon.kz